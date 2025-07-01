DPA: глава МИД Германии Вадефуль тайно посетил Одессу

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль во вторник, 1 июля, с необъявленным визитом посетил Одессу. По данным агентства DPA, поездка прошла в условиях строгой секретности и была раскрыта лишь после того, как дипломат покинул территорию Украины и отправился в Молдавию.
«Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль посетил во вторник южный украинский порт “Одесса”. Министр отправился к Черному морю из Киева на машине лишь с небольшой делегацией из соображений безопасности… Вадефуля сопровождал его украинский коллега Андрей Сибига», — говорится в материале агентства.
Во время визита Вадефуль заявил о намерении добиваться от стран-партнеров продолжения поставок Украине средств противовоздушной обороны, включая системы, которые можно размещать на морских платформах, отмечает DPA. Он пообещал передать эту позицию канцлеру Германии Фридриху Мерцу и министру обороны Борису Писториусу.
Глава МИД ФРГ также подчеркнул важность сохранения поддержки Киева со стороны США, но при этом призвал принимать собственные меры предосторожности. По данным DPA, Вандефуль выразил обеспокоенность тем, что Украина может приблизиться к пределу своих оборонных возможностей.
Ранее KP.RU сообщал, что президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев с неожиданным визитом, который не был анонсирован официально. О его прибытии стало известно уже после того, как польский лидер оказался в украинской столице. Визит носит прощальный характер и приурочен к завершению президентского срока Дуды.