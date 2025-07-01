DPA: глава МИД Германии Вадефуль тайно посетил Одессу

Ранее KP.RU сообщал, что президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев с неожиданным визитом, который не был анонсирован официально. О его прибытии стало известно уже после того, как польский лидер оказался в украинской столице. Визит носит прощальный характер и приурочен к завершению президентского срока Дуды.