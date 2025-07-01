Путин встретился с врио главы Тамбовской области

Первышов сообщил президенту, что с первых дней работы сосредоточился на выполнении поручения по поддержке ветеранов СВО. В ходе встречи врио главы региона уточнил, что в Тамбовской области действует региональная программа «Герои Тамбовщины», направленная на содействие трудоустройству, наставничество в бизнесе и взаимодействие с фондом «Защитники Отечества». По словам Первышова, он лично проводит встречи с ветеранами и их семьями, чтобы обеспечить реализацию 46 мер поддержки, включающих как денежные выплаты, так и материальную и нематериальную помощь.