Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Тамбовской области Первышовым

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Евгением Первышовым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Как дела, Евгений Алексеевич? Освоились?» — поинтересовался глава государства у Первышова в начале встречи, на что врио главы Тамбовской области ответил положительно.
Политик также поблагодарил Путина за возможность провести личную встречу и доложить о положении дел в регионе, а также планах на развитие Тамбовской области, подготовленных Первышовым.
Евгений Первышов является выпускником кадровой программы «Время героев», а также первым героем специальной военной операции на Украине, который возглавил регион РФ.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.