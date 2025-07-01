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Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Тамбовской области Первышовым

Владимир Путин обсудил с Евгением Первышовым развитие Тамбовской области.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Евгением Первышовым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Как дела, Евгений Алексеевич? Освоились?» — поинтересовался глава государства у Первышова в начале встречи, на что врио главы Тамбовской области ответил положительно.

Политик также поблагодарил Путина за возможность провести личную встречу и доложить о положении дел в регионе, а также планах на развитие Тамбовской области, подготовленных Первышовым.

Евгений Первышов является выпускником кадровой программы «Время героев», а также первым героем специальной военной операции на Украине, который возглавил регион РФ.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.