Путин впервые почти за три года провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы российский лидер уделил особое внимание ситуации вокруг украинского конфликта, подчеркнув, что противостояние между Москвой и Киевом стало результатом политики западных стран. По его словам, на протяжении длительного времени Запад формировал на территории Украины антироссийский плацдарм, а в настоящее время продолжает способствовать затягиванию боевых действий, напоминает «Национальная служба новостей».