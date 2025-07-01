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Лукашенко не верит в искренность Запада урегулировать конфликт на Украине

Президент Белоруссии выступил на торжественном собрании по случаю Дня независимости.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко усомнился в том, что некоторые западные представители искренне желают прекратить конфликт на Украине. Об этом сообщило агентство БелТА.

«Я не верю в то, что они на Западе хотят прекратить конфликт», — заявил Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню независимости Белоруссии.

Недавно белорусский лидер рассказал, что Польша и страны Прибалтики становятся очередным военным полигоном после Украины. По словам Лукашенко, если они хотят исчезнуть с карты мира, это будет их решение.

Ранее Лукашенко заявил, что повторение ситуации, похожей на события на Украине или на Ближнем Востоке, недопустимо для Белоруссии. По его словам, жители Белоруссии остро реагируют на любые события, имеющие параллели с историческими случаями.

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