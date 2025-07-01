Россиян призвали к бдительности из-за схемы регистрации иновлияния в Британии

Напомним, что FIRS вступила в силу 1 июля. Россия, наряду с Ираном, подвергается «усиленному» режиму контроля по данной схеме. Схема требует от всех лиц в стране декларировать активность, связанную с иностранными государствами или осуществляемую по их указанию. Нарушения регистрации в FIRS наказываются лишением свободы до пяти лет и/или штрафом. О намерении ввести такие меры в Лондоне сообщили ещё 1 апреля.