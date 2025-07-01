«Были и те, кто осуждал: “Зачем Батька их отпустил, пускай бы они сдохли там”. Лукашенко высказался о помиловании 14 заключенных после встречи со спецпосланником Трампа

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал помилование 14 заключенных после встречи со спецпосланником Трампа, ответив осуждавшим этот шаг. Слова главы республики приводит БелТА.
Выступая 1 июля на торжественном собрании ко Дню Независимости прокомментировал июньские переговоры со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом в Минске и помилование после них 14 осужденных.
Напомним, мы рассказывали, что после встречи президента Александра Лукашенко со спецпосланником президента США Китом Келлогом 20 июня стало известно, что Беларусь освободила 14 заключенных по просьбе Дональда Трампа. Затем пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт сказала, почему Лукашенко помиловал, в частности, Сергея Тихановского, внесенного в список причастных к терроризму. Также глава КГБ Беларуси Иван Тертель раскрыл детали подготовки решения о помиловании 14 заключенных. А еще он назвал жестом доброй воли помилование иностранных шпионов президентом Беларуси.
В выступлении 1 июля Лукашенко рассказал, что теме так называемых политзаключенных на встрече с Китом Келлогом было уделено достаточное время. Вместе с тем, глава Беларуси сказал представителям высокопоставленной делегации из США:
«Если вы будете говорить о “политзаключенных”, мы с вами перестанем вести разговор. Особенно после Ближнего Востока, где вы разгромили, разбомбили, убили людей, детей. Десятки тысяч. Стерли с лица земли этих бедолаг. Какие политзаключенные? Где мы неправильно поступили?».
Лукашенко отметил, что американцы согласились с его словами и к данной теме не возвращались. Саму же проблему руководитель Беларуси назвал болью, добавив:
«Я эту проблему должен решить. Как? Только в ваших интересах. Я никогда не пойду поперек не только против мнения народа, но даже против тех силовиков, которые стояли на улице и которые были покалечены. Тех немногих людей. Я это помню».
Ответил Лукашенко и тем, кто осуждал его решение о помиловании, мол, «зачем Батька их отпустил, ну пускай бы они сдохли там».
Но, задался риторическим вопросом президент, «слушайте, а у нас что, цель, чтобы они там сдохли?».
«Не дай бог, конечно. Это же обвинят режим. Это прежде всего меня обвинят», — подчеркнул Лукашенко.
Говоря о мнениях на данную тему, Лукашенко посоветовал задаться вопросами о целях.
«Если бы они все сдохли там, нам бы было очень тяжело, нас бы обвинили, что это мы их. Поэтому тут политика. Она не всегда должна быть прямолинейной, — отметил президент. — Надо утихомириться, иногда подумать о будущем, о цели, о нашем государстве».
А вместе с тем, по его словам, в этом политическом хитросплетении надо выстоять и «ни в коем случае не подставиться, защищая свои интересы». Тем более у тех, кто платит тем же выпущенным («бандитам», как сказал Лукашенко), остается интерес к Беларуси. Вместе с тем, обозначил президент, спецслужбы страны контролируют соответствующих персон, пусть об этом не всегда сообщается публично.
А ранее КГБ Беларуси рассказал о результате 732-дневной многоходовой спецоперации «Гарпун».