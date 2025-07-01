«Были и те, кто осуждал: “Зачем Батька их отпустил, пускай бы они сдохли там”. Лукашенко высказался о помиловании 14 заключенных после встречи со спецпосланником Трампа

А вместе с тем, по его словам, в этом политическом хитросплетении надо выстоять и «ни в коем случае не подставиться, защищая свои интересы». Тем более у тех, кто платит тем же выпущенным («бандитам», как сказал Лукашенко), остается интерес к Беларуси. Вместе с тем, обозначил президент, спецслужбы страны контролируют соответствующих персон, пусть об этом не всегда сообщается публично.