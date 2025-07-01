Лукашенко озвучил позицию Путина по Украине на переговорах с Келлогом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах со спецпосланником США Китом Келлогом передал позицию президента России Владимира Путина по вопросам урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщило агентство БелТА.
«Еще одно заявление и не сделаете — вы будете вниз падать. Через год-полтора промежуточные выборы [США]. Вы их проиграете, а потом и президентские выборы. А я бы не хотел, чтобы Трамп проиграл и эти люди. Они еще, по-моему, не отошли от предвыборной вакханалии. Я им тоже об этом сказал», — заявил Александр Григорьевич.
Говоря о конфликте на Украине, белорусский лидер подчеркнул, что Москва не выступает против перемирия и мирных инициатив. В этом контексте Лукашенко сослался на слова Путина о недопустимости ракетных ударов по российским городам со стороны западных вооружений.
Лукашенко подчеркнул необходимость прекращения атак с беспилотников и отметил, что у Путина есть ясное требование, что Запад должен убедить Владимира Зеленского прекратить удары по территории России. По словам Александра Григорьевича, эта позиция была доведена до американской стороны, которая готова её рассмотреть.
Ранее президент Белоруссии сообщил, что к концу 2025 года в стране будет развернут военный комплекс «Орешник». Как писал KP.RU, Лукашенко отметил, что достиг договорённости с Владимиром Путиным о размещении первых позиций комплекса.