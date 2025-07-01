Лукашенко озвучил позицию Путина по Украине на переговорах с Келлогом

«Еще одно заявление и не сделаете — вы будете вниз падать. Через год-полтора промежуточные выборы [США]. Вы их проиграете, а потом и президентские выборы. А я бы не хотел, чтобы Трамп проиграл и эти люди. Они еще, по-моему, не отошли от предвыборной вакханалии. Я им тоже об этом сказал», — заявил Александр Григорьевич.