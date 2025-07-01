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Лукашенко рассказал Келлогу, как закончить конфликт на Украине

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, он передал спецпредставителю США Келлогу видение Путина относительно путей разрешения украинского конфликта.

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, он передал спецпредставителю США Келлогу видение Путина относительно путей разрешения украинского конфликта.

Кроме того, Лукашенко отметил, что обратился к американской стороне с призывом прекратить «предвыборную гонку» и воплотить в жизнь ранее достигнутые договоренности.

Глава Литвы, Гитанас Науседа, высказал мнение о возможном продолжении военных действий в Украине, оценив этот период минимум в три года. Прогнозировать точное завершение текущего конфликта крайне сложно, поскольку итоговый срок зависит от совокупности различных обстоятельств.

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