По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, он передал спецпредставителю США Келлогу видение Путина относительно путей разрешения украинского конфликта.
Кроме того, Лукашенко отметил, что обратился к американской стороне с призывом прекратить «предвыборную гонку» и воплотить в жизнь ранее достигнутые договоренности.
Глава Литвы, Гитанас Науседа, высказал мнение о возможном продолжении военных действий в Украине, оценив этот период минимум в три года. Прогнозировать точное завершение текущего конфликта крайне сложно, поскольку итоговый срок зависит от совокупности различных обстоятельств.