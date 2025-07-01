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Осужденный генерал Попов надеется вернуться в армию и попасть на СВО

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, осужденный за мошенничество, направил ходатайство об участии в апелляционном заседании лично. Об этом сообщил его адвокат Сергей Буйновский. Он заявил, что его подзащитный надеется вернуться в армию и попасть на СВО.

Попов хочет отправиться в зону спецоперации.

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, осужденный за мошенничество, направил ходатайство об участии в апелляционном заседании лично. Об этом сообщил его адвокат Сергей Буйновский. Он заявил, что его подзащитный надеется вернуться в армию и попасть на СВО.

«Суд, думаю, мог бы пойти Попову навстречу и доставить его в зал заседания, чтобы максимально соблюсти его право на защиту!» — заявил Буйновский. Его слова приводит «Коммерсант». Он отметил, что рассмотрение жалоб на приговор назначено на 25 июля и пройдет во Втором западном окружном военном суде в Москве.

Ранее Тамбовский гарнизонный военный суд признал Попова и предпринимателя Сергея Моисеева виновными в хищении металлоконструкций на сумму 133 млн рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. По версии следствия, неиспользованный металл был реализован через Моисеева, а вырученные 103 млн рублей присвоены. Попову назначено пять лет заключения с лишением звания генерал-майора запаса, Моисееву — четыре года.

Апелляционные жалобы подали как представители Попова, так и администрация Запорожской области, которая считает, что не был установлен надлежащий потерпевший: металл принадлежал учрежденному администрации ГУП «Добровольческий батальон имени П. А. Судоплатова». Защита отмечает, что эти обстоятельства не были учтены в деле.

В СИЗО Иван Попов поддерживает физическую форму и рассчитывает вернуться к военной службе после пересмотра приговора. До вступления решения суда в силу он сохраняет звание генерал-майора.