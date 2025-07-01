Осужденный генерал Попов надеется вернуться в армию и попасть на СВО

«Суд, думаю, мог бы пойти Попову навстречу и доставить его в зал заседания, чтобы максимально соблюсти его право на защиту!» — заявил Буйновский. Его слова приводит «Коммерсант». Он отметил, что рассмотрение жалоб на приговор назначено на 25 июля и пройдет во Втором западном окружном военном суде в Москве.