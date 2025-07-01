Лукашенко сказал, что в Беларуси нормально относятся к заключенным, но напомнил: «Тюрьма — это не курорт»

Напомним, мы рассказывали, что после встречи президента Александра Лукашенко со спецпосланником президента США Китом Келлогом 20 июня стало известно, что Беларусь освободила 14 заключенных по просьбе Дональда Трампа. Затем пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт сказала, почему Лукашенко помиловал, в частности, Сергея Тихановского, внесенного в список причастных к терроризму. Также глава КГБ Беларуси Иван Тертель раскрыл детали подготовки решения о помиловании 14 заключенных. А еще он назвал жестом доброй воли помилование иностранных шпионов президентом Беларуси.