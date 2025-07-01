Лукашенко сказал, что в Беларуси нормально относятся к заключенным, но напомнил: «Тюрьма — это не курорт»

Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя помилование 14 заключенных после встречи со спецпосланником Трампа Китом Келлогом, сказал об отношении к заключенным в Беларуси. Об этом пишет БелТА, приводя слова главы республики на торжественном собрании 1 июля ко Дню Независимости.
По словам белорусского лидера, в Беларуси к заключенным относятся нормально, а издевательства недопустимы. Но, добавил Лукашенко, «тюрьма — это не курорт». А говоря о помилованных, он отметил:
«Это плохие люди, это зверье, это преступники. Но я считаю, что это люди».
Вместе с тем Лукашенко подчеркнул:
«Это бандиты. Где они находятся? Знаете. Кто им деньги платит? Знаете. Если бы не платили, их бы давно уже не было».
Лукашенко, говоря о своем решении про помилование, заметил:
«Тут политика. Она не всегда должна быть прямолинейной».
Напомним, мы рассказывали, что после встречи президента Александра Лукашенко со спецпосланником президента США Китом Келлогом 20 июня стало известно, что Беларусь освободила 14 заключенных по просьбе Дональда Трампа. Затем пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт сказала, почему Лукашенко помиловал, в частности, Сергея Тихановского, внесенного в список причастных к терроризму. Также глава КГБ Беларуси Иван Тертель раскрыл детали подготовки решения о помиловании 14 заключенных. А еще он назвал жестом доброй воли помилование иностранных шпионов президентом Беларуси.