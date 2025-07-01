Стало известно о тайном визите в Одессу немецкого дипломата

Одессу с тайным визитом посетил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль. Об этом сообщает немецкое агентство DPA.
По информации издания, во вторник, 1 июля, немецкий дипломат отправился из Киева в Одессу в сопровождении небольшой делегации. В ее состав входил глава украинского МИД Андрей Сибига.
Вадефуль заявил во время визита, что намерен добиваться от стран-партнеров продолжения поставок Украине систем для защиты от ракет и дронов.
Пока дипломат не покинул Украину, поездка держалась в секрете, говорится в статье.
Ранее военный политолог Александр Перенджиев объяснил причину, по которой Запад так нуждается в Одессе. По словам эксперта, Запад заложил деньги на превращение Одессы в город НАТО из-за крупного порта.