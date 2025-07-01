Лукашенко рассказал, кто в 2020-м хотел сжечь в Минске людей, чтобы единолично возглавить оппозицию

Более того, Президент поделился шокирующими подробностями насчет того, что могло произойти, если бы в 2020 году он лично не пресек готовящуюся провокацию: «Если бы не Лукашенко-диктатор, их сожгли бы в одном доме, когда спровоцировать их хотели. И этот “лахушкин” сидит сегодня в Польше и вещает. А это он их (ряд оппозиционеров. — Прим. БЕЛТА) хотел собрать в одном доме тут, в центре Минска, и сжечь. Слава богу, что у Тихановской Светланы там была охрана так называемая — из МВД (речь о бывшем работнике этой правоохранительной структуры. — Прим. БЕЛТА) парень “унюхал”, что что-то не так, и позвонил нашим силовикам. Они мне доложили. Я сказал: “Публично, демонстративно возьмите под охрану этот дом”. И я с улиц снял “Альфу” (спецподразделение КГБ. — Прим. БЕЛТА) и бросил туда, чтобы они увидели, что мы знаем и охраняем этот дом. Провокация не удалась. Я впервые говорю о человеке, который это замышлял. Для чего? Для того, чтобы быть одним лидером этой всей вонючей оппозиции. Они до этого достукались».-0-