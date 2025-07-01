В МНС предупредили о новой мошеннической схеме. Рассказываем подробности

Несколько граждан, обратившись в инспекцию МНС, сообщили, что им через мессенджер Viber звонили якобы работники налоговой. Во время разговора мошенники заявляли, что на счет гражданина поступили деньги, и если за ними не прийти по адресу ул. Мясникова, 29, то эти деньги спишутся. В МНС назвали данные звонки абсурдом.