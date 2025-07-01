В МНС предупредили о новой мошеннической схеме. Рассказываем подробности

Мошенники звонят от имени налоговой инспекции и угрожают, что со счета граждан могут списать деньги, сообщили в управлении оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску.
Несколько граждан, обратившись в инспекцию МНС, сообщили, что им через мессенджер Viber звонили якобы работники налоговой. Во время разговора мошенники заявляли, что на счет гражданина поступили деньги, и если за ними не прийти по адресу ул. Мясникова, 29, то эти деньги спишутся. В МНС назвали данные звонки абсурдом.
При этом в МНС подчеркнули, что налоговые органы не связываются с налогоплательщиками через мессенджеры. Исключение возможно лишь в том случае, если гражданин уже общался с конкретным сотрудником по вопросам проверки и сам попросил связаться с помощью мессенджера.