Президент Беларуси Александр Лукашенко довел позицию российского коллеги Владимира Путина по перемирию в украинском конфликте до Кита Келлога, спецпосланника американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет БелТА.
Выступая 1 июля на торжественном собрании ко Дню Независимости в Минске, Лукашенко прокомментировал июньские переговоры со спецпосланником президента США по Украине. В частности, он опроверг игру в поддавки на встрече с Китом Келлогом.
Также Лукашенко заявил на встрече с представителями американской администрации, что властям США пора отходить от «предвыборной вакханалии» и заниматься конкретикой — в частности, решением украинского конфликта. Так, одна из позиций на переговорах, по словам главы Беларуси, — «перемирие ну хотя бы в воздухе». Этот вопрос Лукашенко не раз обсуждал российским президентом Владимиром Путиным.
«Путин правильно говорит: “Слушайте, мы за, мы же не против, мы же не хотим, чтобы по нашим городам били ракеты американские, английские, французские и немецкие”, — приводит слова Лукашенко БелТА.
А говоря о постоянных атаках дронов, Лукашенко привел четкое требование Путина к странам Запада:
«Пусть они (страны Запада. — Ред.) скажут своему подчиненному — Зеленскому, чтобы он не наносил по России удары. Тогда мы согласимся».
Данную информацию Лукашенко и высказал Келлогу и другим членам делегации США во время их посещения Минска. Представитель Трампа обещал главе Беларуси поработать в данном направлении. А глава республики считает это «хорошим первым шагом», чтобы прекратить братоубийственный конфликт.
Впрочем, Александр Лукашенко добавил:
«Но я не верю в то, что они (Запад. — Ред.) хотят прекратить эту войну».
А ранее КГБ Беларуси рассказал о результате 732-дневной многоходовой спецоперации «Гарпун».