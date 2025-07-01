Лукашенко довел позицию Путина по перемирию с Украиной до спецпосланника Трампа

Также Лукашенко заявил на встрече с представителями американской администрации, что властям США пора отходить от «предвыборной вакханалии» и заниматься конкретикой — в частности, решением украинского конфликта. Так, одна из позиций на переговорах, по словам главы Беларуси, — «перемирие ну хотя бы в воздухе». Этот вопрос Лукашенко не раз обсуждал российским президентом Владимиром Путиным.