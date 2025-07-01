Лукашенко довёл до США одно «чёткое требование» Путина по Украине

«У Путина на этот счёт есть одно чёткое требование: “Но пусть они (на Западе) скажут своему подчинённому — Зеленскому, чтобы он не наносил по России удары. Тогда мы согласимся”. Вот эту позицию до американцев довёл. Но я не верю в то, что они хотят прекратить эту войну», — поделился Лукашенко.