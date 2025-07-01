Лукашенко довёл до США одно «чёткое требование» Путина по Украине

«У Путина на этот счёт есть одно чёткое требование: “Но пусть они (на Западе) скажут своему подчинённому — Зеленскому, чтобы он не наносил по России удары. Тогда мы согласимся”. Вот эту позицию до американцев довёл. Но я не верю в то, что они хотят прекратить эту войну», — поделился Лукашенко.
Представитель США, по словам Лукашенко, пообещал «поработать» в этом направлении. Кроме того, президент Белоруссии призвал американскую сторону отказаться от политической борьбы внутри страны и выполнять свои обязательства.
На том же торжественном собрании ко Дню Независимости Александр Лукашенко заявил, что Минск не допустит повторения сценариев, подобных украинскому или ближневосточному. По его словам, любые попытки раскачать ситуацию в республике будут жёстко пресекаться.