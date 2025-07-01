Лукашенко озвучил четкое требование Путина к странам Запада о Зеленском

Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил четкое требование российского коллеги Владимира Путина к странам Запада о Владимире Зеленском. Об этом пишет БелТА.
Принимая в Минске Кита Келлога, спецпосланника по Украине американского лидера Дональда Трампа, глава республики обсуждал в том числе как раз украинский вопрос. Среди прочего Лукашенко озвучил и позиции президента России Владимира Путина. Так, говоря о постоянных атаках дронов, глава Беларуси привел четкое требование Путина к странам Запада:
«Пусть они (страны Запада. — Ред.) скажут своему подчиненному — Зеленскому, чтобы он не наносил по России удары. Тогда мы согласимся».
Кроме того, обсуждая вопрос перемирия «хотя бы в воздухе», Лукашенко рассказал: он не раз обсуждал с российским лидером.
«Путин правильно говорит: “Слушайте, мы за, мы же не против, мы же не хотим, чтобы по нашим городам били ракеты американские, английские, французские и немецкие”, — отметил президент Беларуси.
Также Лукашенко довел позицию Путина по перемирию с Украиной до спецпосланника Трампа и опроверг игру в поддавки на встрече с Китом Келлогом.
Напомним, ранее мы писали, что Лукашенко 20 июня встретился с Келлогом: «Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом». Также глава Беларуси сказал представителю Трампа, что Беларусь и США должны вести нормальный диалог. Еще президент отметил, почему не надо хитрить на встрече со спецпосланником США по Украине. Мы также рассказывали, что пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт заявила, что Лукашенко и посланник Трампа Келлог говорили о том, что волнует мир.