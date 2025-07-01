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Трамп: США смогут добиться дальнейшего снижения цен на нефть

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что при благоприятной рыночной ситуации страна сможет снизить цены на нефть и пополнить стратегический топливный резерв.

Источник: AP 2024

«Цены сильно снизились. Энергоносители сильно подешевели… Мы считаем, что нам удастся ещё понизить (цены на нефть. — RT)», — приводит ТАСС слова Трампа.

Лидер США обвинил предыдущую администрацию экс-президента Джо Байдена в том, что резерв был использован в политических целях и впоследствии не был восполнен.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты в вопросе снижения введённого Западом потолка цен на российскую нефть отказываются идти на уступки остальным членам G7.

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