Трамп: США смогут добиться дальнейшего снижения цен на нефть

«Цены сильно снизились. Энергоносители сильно подешевели… Мы считаем, что нам удастся ещё понизить (цены на нефть. — RT)», — приводит ТАСС слова Трампа.
Лидер США обвинил предыдущую администрацию экс-президента Джо Байдена в том, что резерв был использован в политических целях и впоследствии не был восполнен.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты в вопросе снижения введённого Западом потолка цен на российскую нефть отказываются идти на уступки остальным членам G7.
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