Верховный суд Польши признал победу Навроцкого на президентских выборах

Второй тур выборов президента в Польше прошел 1 июня. Победу по его итогам одержал кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий, набрав 50,89% голосов избирателей. Его соперник — мэр Варшавы и представитель правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский — получил почти на 370 тыс. голосов меньше. Наблюдательная миссия ОБСЕ не зафиксировала существенных нарушений на выборах, отметив высокий профессионализм работников избирательных комиссий. Тем не менее в Верховный суд, который признает выборы состоявшимися, поступило рекордное число жалоб, в основном от сторонников Тшасковского. На ряде участков голоса, отданные за кандидатов, были неверно вписаны в итоговые протоколы. Церемония инаугурации Навроцкого запланирована на 6 августа. -0-