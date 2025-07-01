Путин и Макрон обсудили украинский конфликт и ядерную программу Ирана

В Елисейском дворце уточнили, что Макрон во время разговора с Путиным «призвал к скорейшему установлению режима прекращения огня, началу переговоров между Украиной и Россией для прочного и долгосрочного урегулирования конфликта». Этот вопрос еще будет обсуждаться между Москвой и Парижем, добавили в офисе президента Франции.