Депутат Чепа: Переговоры Путина и Макрона приблизят урегулирование на Украине

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона, который состоялся 1 июля, приблизит урегулирование вооруженного конфликта на Украине и достижение мира. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа.