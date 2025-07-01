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Депутат Чепа: Переговоры Путина и Макрона приблизят урегулирование на Украине

Алексей Чепа заявил, что Франция играет не последнюю роль в эскалации конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона, который состоялся 1 июля, приблизит урегулирование вооруженного конфликта на Украине и достижение мира. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа.

«Любые переговоры способствуют разрешению проблем мирным путем, а проблем очень много. Нагнетается эскалация напряженности и гонка вооружений», — отметил он в беседе с NEWS.ru.

Чепа подчеркнул, что Франция занимает не последнее место в эскалации украинского кризиса, поэтому такие контакты между представителями стран крайне важны.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Владимира Путина, что конфликт на Украине является прямым следствием политики стран Запада. При этом они намеренно затягивают боевые действия, препятствуя достижению долгосрочного мира.