Алексей Орлов отметил вклад Свердловска в Великую победу

В своей приветственной речи Алексей Орлов напомнил о масштабной трансформации промышленности Свердловска в военные годы. В то время в город были эвакуированы более 50 предприятий. Благодаря этому появились новые предприятия и расширились уже работающие, такие как Уралмаш, завод имени Калинина, Верх-Исетский металлургический и Уральский турбинный заводы.