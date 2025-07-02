Алексей Орлов отметил вклад Свердловска в Великую победу

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил форум Городов трудовой доблести «В единстве народа — Победа!». Мероприятие проходит в Перми 1 и 2 июля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.
В своей приветственной речи Алексей Орлов напомнил о масштабной трансформации промышленности Свердловска в военные годы. В то время в город были эвакуированы более 50 предприятий. Благодаря этому появились новые предприятия и расширились уже работающие, такие как Уралмаш, завод имени Калинина, Верх-Исетский металлургический и Уральский турбинный заводы.
— Некоторые трудовые династии этих заводов насчитывают столетия своей истории — это и есть та самая трудовая доблесть поколений, которая в единении с суровым уральским характером стала основой великого трудового подвига во имя Победы. В годы Великой Отечественной войны наши города стали настоящим арсеналом Победы, обеспечивая фронт всем необходимым, — подчеркнул Алексей Орлов.
Мэр столицы Урала также отметил значимость форума как уникальной площадки для обмена опытом и сохранения исторической памяти о подвиге советских граждан.