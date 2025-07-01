Путин пообещал поддержку властям Тамбовской области

В ходе встречи Евгений Первышов проинформировал президента о текущем положении дел в Тамбовской области. Врио губернатора рассказал о ситуации в сельском хозяйстве, отметил динамику в жилищном строительстве и обозначил планы по развитию туристической инфраструктуры. Особое внимание было уделено необходимости создания новых объектов для привлечения туристов и повышения инвестиционной привлекательности региона.