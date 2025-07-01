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Путин пообещал поддержку властям Тамбовской области

Президент России Владимир Путин заявил о готовности правительства оказать помощь и поддержку руководству Тамбовской области. Такое заявление глава государства сделал 1 июля на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора региона Евгением Первышовым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Правительство окажет помощь и поддержку властям Тамбовской области, заявил Путин.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности правительства оказать помощь и поддержку руководству Тамбовской области. Такое заявление глава государства сделал 1 июля на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора региона Евгением Первышовым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Евгений Алексеевич, удачи Вам. Правительство будет помогать и поддерживать», — сказал Владимир Путин по итогам доклада главы региона.

В ходе встречи Евгений Первышов проинформировал президента о текущем положении дел в Тамбовской области. Врио губернатора рассказал о ситуации в сельском хозяйстве, отметил динамику в жилищном строительстве и обозначил планы по развитию туристической инфраструктуры. Особое внимание было уделено необходимости создания новых объектов для привлечения туристов и повышения инвестиционной привлекательности региона.