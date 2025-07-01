В магазине одного из городов Минской области посетители заметили змею. Что было дальше?

В один из мебельных магазинов Любани забралась змея, сообщили в телеграм-канале МЧС Беларуси.
Сообщается, что сегодня днем, 1 июля, в магазине посетители и работники увидели змею, однако не смогли определить, представляет ли она опасность. В итоге граждане позвонили в службу МЧС.
Для отлова животного не потребовалось специального оборудования, отметили в ведомстве. Выяснилось, что в магазин пробрался уж, который не представляет опасности для человека.
После отлова змея была отпущена в естественную среду обитания, уточнили в ведомстве.