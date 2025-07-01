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В магазине одного из городов Минской области посетители заметили змею. Что было дальше?

Сообщается, что сегодня днем, 1 июля, в магазине посетители и работники увидели змею, однако не смогли определить, представляет ли она опасность. В итоге граждане позвонили в службу МЧС.

В один из мебельных магазинов Любани забралась змея, сообщили в телеграм-канале МЧС Беларуси.

Сообщается, что сегодня днем, 1 июля, в магазине посетители и работники увидели змею, однако не смогли определить, представляет ли она опасность. В итоге граждане позвонили в службу МЧС.

Для отлова животного не потребовалось специального оборудования, отметили в ведомстве. Выяснилось, что в магазин пробрался уж, который не представляет опасности для человека.

После отлова змея была отпущена в естественную среду обитания, уточнили в ведомстве.