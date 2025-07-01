Германия усилила контроль над судами в Балтийском море

Новые меры затрагивают корабли, идущие на восток, уточняет министерство. Оно обосновывает усиление контроля противодействием так называемому «теневому флоту», якобы связанному с Россией, а также повышением безопасности движения морских судов и защитой окружающей среды. Министерство грозит принять меры вплоть до включения кораблей в санкционные списки в случае выявления «отклонений».