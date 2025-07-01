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Германия усилила контроль над судами в Балтийском море

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Германия усилила контроль над идущими в восточном направлении судами в Балтийском море с 1 июля, начав опрашивать их о наличии страхования на случай разлива нефти, сообщает немецкое министерство иностранных дел.

Источник: Reuters

«С 1 июля 2025 года немецкие органы власти опрашивают проходящие танкеры на предмет (наличия — ред.) страховой защиты на случай возникновения ущерба от загрязнения нефтью в случае ее разлива», — говорится в пресс-релизе, разосланном МИД ФРГ.

Новые меры затрагивают корабли, идущие на восток, уточняет министерство. Оно обосновывает усиление контроля противодействием так называемому «теневому флоту», якобы связанному с Россией, а также повышением безопасности движения морских судов и защитой окружающей среды. Министерство грозит принять меры вплоть до включения кораблей в санкционные списки в случае выявления «отклонений».

Швеция также начнет проводить опросы судов, сообщается в пресс-релизе.

В июне президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ, что попытки нанести удар по так называемому «теневому флоту» скажутся на мировых ценах на углеводороды.

В мае постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал действия стран ЕС по принудительной остановке гражданских судов, предпринятые под предлогом борьбы с «теневым флотом» грубейшим посягательством на свободу судоходства.

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