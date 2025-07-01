Лукашенко назвал того, кто в 2020 году хотел собрать оппозиционеров в одном доме в центре Минска и сжечь, а сегодня находится в Польше

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал того, кто хотел собрать оппозиционеров в одном доме в центре Минска и сжечь. Об этом признании главы республики пишет БелТА.
О провокации, которая готовилась в августе 2020 года, Лукашенко напомнил, выступая 1 июля на торжественном собрании ко Дню Независимости. По его словам, один из оппозиционеров хотел собрать в одном доме и сжечь ряд своих «коллег» по противостоянию властям.
«Слава богу, что у Тихановской Светланы (приговорена в Беларуси к 15 годам колонии, а ее структуры признаны в республике экстремистским формированием. — Ред.) там была охрана так называемая — из МВД (бывший сотрудник правоохранительных органов. — Ред.) парень “унюхал”, что что-то не так, и позвонил нашим силовикам. Они мне доложили. Я сказал: “Публично, демонстративно возьмите под охрану этот дом”. И я с улиц снял “Альфу” (спецподразделение КГБ. — Ред.) и бросил туда, чтобы они увидели, что мы знаем и охраняем этот дом. Провокация не удалась».
Лукашенко отметил, фактически напрямую называя оппозиционного деятеля:
«Этот “лахушкин” сидит сегодня в Польше и вещает. А это он их хотел собрать в одном доме тут, в центре Минска, и сжечь».
Также президент Беларуси добавил:
«Я впервые говорю о человеке, который это замышлял. Для чего? Для того, чтобы быть одним лидером этой всей вонючей оппозиции. Они до этого достукались».
Также Лукашенко довел позицию Путина по перемирию с Украиной до спецпосланника Трампа и опроверг игру в поддавки на встрече с Китом Келлогом. А еще президент Беларуси прокомментировал помилование 14 заключенных и сказал, что в республике нормально относятся к заключенным, но напомнил: «Тюрьма — это не курорт».