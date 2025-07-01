Лукашенко назвал того, кто в 2020 году хотел собрать оппозиционеров в одном доме в центре Минска и сжечь, а сегодня находится в Польше

«Слава богу, что у Тихановской Светланы (приговорена в Беларуси к 15 годам колонии, а ее структуры признаны в республике экстремистским формированием. — Ред.) там была охрана так называемая — из МВД (бывший сотрудник правоохранительных органов. — Ред.) парень “унюхал”, что что-то не так, и позвонил нашим силовикам. Они мне доложили. Я сказал: “Публично, демонстративно возьмите под охрану этот дом”. И я с улиц снял “Альфу” (спецподразделение КГБ. — Ред.) и бросил туда, чтобы они увидели, что мы знаем и охраняем этот дом. Провокация не удалась».