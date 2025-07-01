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Сбивавшему украинские БПЛА россиянину Миронову вручен почётный знак отличия

Сергею Миронову, жителю города Усолье-Сибирское, сбивавшему беспилотные летательные аппараты неприятеля над военным аэродромом, расположенным в Иркутской области, в пункте призыва был вручен знак отличия «Команда Путина».

Сергею Миронову, жителю города Усолье-Сибирское, сбивавшему беспилотные летательные аппараты неприятеля над военным аэродромом, расположенным в Иркутской области, в пункте призыва был вручен знак отличия «Команда Путина». Об этом проинформировало региональное представительство Общероссийского народного фронта.

«Наше дело — жить, зная, что должны защищать свой очаг, семью, народ», — сказал Миронов во время награждения.

Ранее, 1 июня, канал Babr Mash в Telegram распространил информацию о том, что очевидцы пытались сбивать дроны, вылетавшие из грузовика, используя камни. Сообщалось также, что некоторые из беспилотников атаковали территорию военной базы.

Заметив беспилотные летательные аппараты и услышав грохот взрывов, Сергей Миронов скооперировался с другими жителями, и совместными усилиями им удалось противостоять нападению. Помимо Миронова, награды получили еще 28 человек, внесших вклад в отражение атаки, предпринятой украинской стороной.

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