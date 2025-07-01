«Не разучились работать»: Лукашенко заявил, что на переговорах с США не было игры в поддавки

«Никакой игры в поддавки не было. Был достойный разговор. А потом, причём здесь поддавки? Что нам это принесёт, если мы будем ползать, как некоторые чуть западнее от нас? Ни я, никто не ползаем и не вымаливаем ничего. Мы способны прокормить себя сами. Мы ещё не разучились работать», — передаёт слова президента Белоруссии агентство БелТА.