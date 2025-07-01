Лукашенко передал США позицию Путина о возможности перемирия на Украине

Об этом Лукашенко рассказал после выступления на торжественном собрании по случаю Дня независимости, передает БелТА.
«Они много об этом говорят сегодня — перемирие ну хотя бы в воздухе. Мы с Владимиром Путиным обсуждали эту проблему ранее, это не первый раз поднимается вопрос. Путин правильно говорит: “Слушайте, мы за, мы же не против, мы же не хотим, чтобы по нашим городам били ракеты американские, английские, французские и немецкие”», — отметил белорусский президент. Он добавил, что Москва требует перестать наносить удары по России.
«Вот эту позицию до американцев довел. И говорю: и что здесь плохого? Мы поработаем, говорит [представитель США], в этом направлении», — рассказал Лукашенко.
В конце своего выступления глава Белоруссии выразил сомнение, что Запад заинтересован в окончании российско-украинского конфликта.
Лукашенко и Келлог провели 20 июня в Минске продолжительные переговоры. Встреча, по данным пресс-секретаря белорусского лидера Натальи Эйсмонт, длилась 6,5 часов.
Стороны обсудили широкий круг тем, включая российско-украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке, санкционную политику США и Евросоюза в отношении Белоруссии, России и других стран, а также взаимодействие Минска с Москвой и Пекином.