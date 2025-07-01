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Лукашенко передал США позицию Путина о возможности перемирия на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров со спецпредставителем президента США Китом Келлогом передал американской стороне позицию российского лидера Владимира Путина по возможному урегулированию конфликта на Украине.

Источник: РИА "Новости"

Об этом Лукашенко рассказал после выступления на торжественном собрании по случаю Дня независимости, передает БелТА.

«Они много об этом говорят сегодня — перемирие ну хотя бы в воздухе. Мы с Владимиром Путиным обсуждали эту проблему ранее, это не первый раз поднимается вопрос. Путин правильно говорит: “Слушайте, мы за, мы же не против, мы же не хотим, чтобы по нашим городам били ракеты американские, английские, французские и немецкие”», — отметил белорусский президент. Он добавил, что Москва требует перестать наносить удары по России.

«Вот эту позицию до американцев довел. И говорю: и что здесь плохого? Мы поработаем, говорит [представитель США], в этом направлении», — рассказал Лукашенко.

В конце своего выступления глава Белоруссии выразил сомнение, что Запад заинтересован в окончании российско-украинского конфликта.

Лукашенко и Келлог провели 20 июня в Минске продолжительные переговоры. Встреча, по данным пресс-секретаря белорусского лидера Натальи Эйсмонт, длилась 6,5 часов.

Стороны обсудили широкий круг тем, включая российско-украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке, санкционную политику США и Евросоюза в отношении Белоруссии, России и других стран, а также взаимодействие Минска с Москвой и Пекином.

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