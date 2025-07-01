Путин пошел на первый контакт с зачинщиками конфликта на Украине

По его мнению, российских лидер обозначил президенту Франции три основных положения, вокруг которых должен строиться выход из этой ситуации. Первое, слова Путина о комплексном и долгосрочном характере договоренностей означают, что проект договора по безопасности и гарантиям со странами НАТО, который Москва предложила Вашингтону в декабре 2021 года, остается в силе. В нем США должны были принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, отказаться от приема в альянс Украины и Грузии.