Путин пошел на первый контакт с зачинщиками конфликта на Украине

Запад создал на Украине антироссийский плацдарм, заявил президент России Владимир Путин.
Президент Владимир Путин согласился установить контакт с истинными зачинщиками конфликта на Украине. В первом за почти три года телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном 1 июля российский лидер указал, что вооруженное столкновение спровоцировали западные политики. Как объяснили эксперты URA.RU, Макрон первым из западноевропейских лидеров решил возобновить контакты с Москвой, но, чтобы перевернуть страницу, Европе нужно признать фатальную ошибку на Украине.
Путин и Макрон в первом с 11 сентября 2022 года телефонном разговоре обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и конфликт на Украине. Президенты отметили особую ответственность России и Франции — постоянных членов Совбеза ООН — в поддержании мира и безопасности, сохранении глобального режима ядерного нераспространения.
Россия и Франция выступили за мирное решение ситуации вокруг ИранаФото: Роман Наумов © URA.RU.
В разговоре подчеркнуто право Ирана на развитие мирного атома. Лидеры высказались за решение кризиса вокруг иранской ядерной программы дипломатическими средствами.
«При рассмотрении ситуации вокруг Украины Владимир Путин напомнил, что украинский конфликт — это прямое следствие политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями», — говорится в сообщении Кремля.
Договоренности по Украине должны быть долгосрочными, заявил Путин МакронуФото: Роман Наумов © URA.RU.
Говоря о перспективах урегулирования, Путин заявил, что договоренности должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии. Отмечается, что разговор носит содержательный характер.
В Елисейском дворце сообщили, что Макрон призвал Путина «к началу переговоров между Украиной и Россией для прочного и долгосрочного урегулирования конфликта». В офисе президента Франции выразили надежду на продолжение контактов с российским лидером.
Инициатором разговора стал Макрон, считают собеседники URA.RUФото: Официальный сайт Президента РФ.
Об инициаторе разговора официально не сказано, но собеседники URA.RU уверены, что звонил именно Макрон. Внезапная активность президента Франции связана с тем, что все прошлые решения Парижа по Украине (поставки оружия Киеву, саммиты, санкции против России) не сработали должным образом, считает доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
«Макрона беспокоит появившаяся трещина между Европой и США. Она начинает сказываться на авторитете европейских лидеров, поэтому президент Франции ищет варианты договариваться с Путиным», — заявил политолог.
Макрон мог попытаться выиграть время для европейского ВПК, считает экспертФото: Официальный сайт Европарламента.
Нельзя исключать и тот факт, что Макрон просто пытается выиграть время для европейского военно-промышленного комплекса, добившись сейчас временной остановки боевых действий, продолжил Суздальцев. После этого, по его мнению, Европа в полной мере сможет обеспечивать Киев оружием во время нового витка противостояния с Россией.
«Европейцы считают себя большими хитрецами, опытными дипломатами», — отметил собеседник URA.RU. Поэтому Путин прямо указал Макрону на то, что поставки оружия — ошибка Запада, нужны прочные договоренности, пояснил политолог.
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«Самый наглый и беспардонный» из западноевропейских политиков — Макрон — решил первым из коллег «протоптать дорожку» и возобновить контакты с Россией, заметил политолог Центра цивилизационных стратегий, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Виталий Волчков. Причем президент Франции вышел на контакт с Кремлем после личных выпадов в адрес Путина, заявлений о давлении на Москву с позиции силы.
«Звонок Макрона Путину основан на том, что под давлением Трампа и разных обстоятельств европейцы вынуждены признать, что ведут прокси-войну против России. Фактически Путин предъявил ультиматум Макрону и Европе, на это указывает формулировка в сообщении Кремля “Путин напомнил”. Путин отчитал Макрона, преподал урок и обличил западных лидеров, спровоцировавших конфликт на Украине. Путин высказал требование признать позицию России и прекратить участие европейцев в конфликте, фактически речь идет об их капитуляции», — объяснил собеседник URA.RU.
Путин выдвинул Европе ультиматум по Украине, отметил политологФото: Роман Наумов © URA.RU.
По его мнению, российских лидер обозначил президенту Франции три основных положения, вокруг которых должен строиться выход из этой ситуации. Первое, слова Путина о комплексном и долгосрочном характере договоренностей означают, что проект договора по безопасности и гарантиям со странами НАТО, который Москва предложила Вашингтону в декабре 2021 года, остается в силе. В нем США должны были принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, отказаться от приема в альянс Украины и Грузии.
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Второе, устранение первопричин — европейцы должны признать, что они натравливали Украину на Россию, создавали условия для агрессии Киева. Третье, опора на новые территориальные реалии подразумевает, что требования России должны быть учтены в полном объеме на фоне продвижения ВС РФ. Речь идет не только о территории, но и денацификации и демилитаризации Украины, а также победе над западным оружием, заключил Волчков.