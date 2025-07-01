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Гладков объяснил истощением отставку главы Грайворонского округа Бондарева

Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что у него нет претензий к покинувшему свой пост экс-главе Грайворонского округа Бондареву.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об отсутствии серьёзных нареканий в адрес экс-главы Грайворонского округа Геннадия Бондарева, который ранее ушел в отставку. В интервью РБК лидер региона отметил, что существуют ситуации, когда истощение берёт верх.

«Я не могу сказать, что у меня большие претензии к предыдущему руководству Грайворонского округа», — подчеркнул Гладков, назвав Бондарева «молодцом».

Он напомнил, что чиновник выдержал множество атак диверсионно-разведывательных групп противника, пережил многочисленные обстрелы, восстановил значительное количество жилья и спас множество жизней. Было бы несправедливо предъявлять ему какие-либо претензии, отметил губернатор.

По его словам, люди часто достигают внутреннего предела, когда наступает истощение, а не совершаются ошибки.

«Мы поменяли несколько глав из приграничных муниципалитетов, потому что вижу, что у людей уже заканчиваются физические силы», — добавил Гладков.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил об уходе Бондарева с поста руководителя Грайворонского округа. На его должность позже был избран Дмитрий Панков.