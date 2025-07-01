Гладков объяснил истощением отставку главы Грайворонского округа Бондарева

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об отсутствии серьёзных нареканий в адрес экс-главы Грайворонского округа Геннадия Бондарева, который ранее ушел в отставку. В интервью РБК лидер региона отметил, что существуют ситуации, когда истощение берёт верх.