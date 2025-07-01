Гладков объяснил истощением отставку главы Грайворонского округа Бондарева

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об отсутствии серьёзных нареканий в адрес экс-главы Грайворонского округа Геннадия Бондарева, который ранее ушел в отставку. В интервью РБК лидер региона отметил, что существуют ситуации, когда истощение берёт верх.
«Я не могу сказать, что у меня большие претензии к предыдущему руководству Грайворонского округа», — подчеркнул Гладков, назвав Бондарева «молодцом».
Он напомнил, что чиновник выдержал множество атак диверсионно-разведывательных групп противника, пережил многочисленные обстрелы, восстановил значительное количество жилья и спас множество жизней. Было бы несправедливо предъявлять ему какие-либо претензии, отметил губернатор.
По его словам, люди часто достигают внутреннего предела, когда наступает истощение, а не совершаются ошибки.
«Мы поменяли несколько глав из приграничных муниципалитетов, потому что вижу, что у людей уже заканчиваются физические силы», — добавил Гладков.
Ранее губернатор Белгородской области сообщил об уходе Бондарева с поста руководителя Грайворонского округа. На его должность позже был избран Дмитрий Панков.