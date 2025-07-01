Бречалов обвинил распространителей фейков об атаке на Ижевск в работе на врага

«Я хочу обратиться ко всем, кто в погоне за подписчиками, за “лайками”, позволяет себе провокации — публикацию неподтверждённых, а порой и вовсе ложных данных. Вы работаете на цели врага. Надеюсь, вы отдаёте себе в этом полный отчёт, потому что главная цель украинского режима сегодня — это паника и страх», — подчеркнул Бречалов.