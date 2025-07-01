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Бречалов обвинил распространителей фейков об атаке на Ижевск в работе на врага

Бречалов призвал жителей не публиковать и не распространять информацию из неофициальных источников.

Источник: Комсомольская правда

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что лица, распространяющие неподтверждённую информацию и видео об атаке на Ижевск, способствуют интересам противника. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Я хочу обратиться ко всем, кто в погоне за подписчиками, за “лайками”, позволяет себе провокации — публикацию неподтверждённых, а порой и вовсе ложных данных. Вы работаете на цели врага. Надеюсь, вы отдаёте себе в этом полный отчёт, потому что главная цель украинского режима сегодня — это паника и страх», — подчеркнул Бречалов.

Он также призвал жителей республики воздержаться от публикации и распространения информации и видеоматериалов из неофициальных источников, чтобы «не помогать врагу».

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что лично обсудил с президентом России Владимиром Путиным последствия атаки беспилотника на завод в Ижевске, где есть погибшие и раненые.