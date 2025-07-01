Манёвры ВМФ РФ на Камчатке расценили как чёткий сигнал для Японии

А ранее Япония вновь потребовала вернуть Курильские острова, надеясь на уступки России. Но в результате переговоры по заключению мирного договора между двумя странами были прекращены. Кроме того, безвизовый режим между странами был отменён, а совместные экономические проекты оказались заморожены.