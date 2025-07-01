Манёвры ВМФ РФ на Камчатке расценили как чёткий сигнал для Японии

«Это чёткий сигнал российских военных для Токио: у вас ракеты, у меня флот, в Тихом океане нет места односторонним провокациям», — говорится в публикации.
На Камчатке прошли масштабные манёвры, в ходе которых части Тихоокеанского флота отрабатывали взаимодействие в случае удара по главной базе во Владивостоке. Сценарий был построен таким образом, чтобы даже при потере основных пунктов флот сохранял способность к ответному действию.
Поводом для обострения стала недавняя активность японской армии. 24 июня силы самообороны впервые провели учения с использованием противокорабельных ракет «Тип 88», пуски прошли на острове Хоккайдо. Об этом сообщила телекомпания Hokkaido Broadcasting. Некоторые общественные организации внутри Японии осудили эти действия, назвав их провокационными.
А ранее Япония вновь потребовала вернуть Курильские острова, надеясь на уступки России. Но в результате переговоры по заключению мирного договора между двумя странами были прекращены. Кроме того, безвизовый режим между странами был отменён, а совместные экономические проекты оказались заморожены.