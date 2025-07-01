Мерц обсуждал с Зеленским вопрос обучения военных ВСУ обращению с Taurus

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в ходе переговоров с Владимиром Зеленским поднимался вопрос о потенциальной подготовке украинских военнослужащих к использованию крылатых ракет Taurus,.
В ходе интервью на телеканале ARD Мерц уточнил, что тренировки украинских солдат еще не начались. Однако он подчеркнул, что эта возможность по-прежнему рассматривается.
«Это было и остаётся вариантом», — заключил он.
Ранее глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что украинские формирования не могут самостоятельно управлять немецкими ракетами Taurus.
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