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Мерц обсуждал с Зеленским вопрос обучения военных ВСУ обращению с Taurus

Канцлер ФРГ отметил, что Берлин еще не начал обучение.

Источник: Аргументы и факты

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в ходе переговоров с Владимиром Зеленским поднимался вопрос о потенциальной подготовке украинских военнослужащих к использованию крылатых ракет Taurus,.

В ходе интервью на телеканале ARD Мерц уточнил, что тренировки украинских солдат еще не начались. Однако он подчеркнул, что эта возможность по-прежнему рассматривается.

«Это было и остаётся вариантом», — заключил он.

Ранее глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что украинские формирования не могут самостоятельно управлять немецкими ракетами Taurus.

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