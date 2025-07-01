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Лукашенко рассказал посланнику Трампа, что происходит с ядерным оружием в Беларуси

Лукашенко сказал посланнику Трампа, что происходит с ядерным оружием в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Александр Лукашенко прямо рассказал представителям Трампа, что происходит с ядерным оружием в Беларуси. Об этом, пишет БелТА, глава республики заявил, выступая 1 июля на торжественном собрании ко Дню Независимости.

В частности, Александр Лукашенко напомнил июньские переговоры со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом в Минске. Среди аспектов была и тема размещения в Беларуси российского ядерного оружия:

«И представителям Соединенных Штатов Америки прямо, в лоб дословно сказал: “Ядерное оружие тихо, спокойно существует, охраняется, как положено в мире, но упаси вас господь ступить на нашу землю без нашего ведома. Ответ будет мгновенный, молниеносный, и этим самым оружием, которого вы больше всего боитесь. Понимаете?” — привел свои слова на встрече Лукашенко.

По его словам, ответ на заданный им в адрес Келлога и его коллег был утвердительным: «Понимаем».

В целом, глава республики напомнил, что в истории еще не было случая нападения на страну, которая имеет ядерное оружие. А как президент и главнокомандующий он отвечает, чтобы на Беларусь никто не нападал, как это случалось раньше.

Также Лукашенко довел позицию президента России Владимира Путина по перемирию с Украиной до спецпосланника Трампа и опроверг игру в поддавки на встрече с Китом Келлогом.

Кроме того, Лукашенко заявил, что первые позиции ракетного комлекса «Орешник» будут в Беларуси к концу 2025 года.

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