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В Могилевской области подросток заразился туляремией. Кто стал источником опасной инфекции?

Туляремия — это острая инфекция, которая поражает лимфатические узлы, кожу, иногда слизистые оболочки глаз, легкие, а также желудочно-кишечный тракт.

15-летняя девочка заразилась туляремией — опасной инфекцией, которая поражает кожу и лимфатические узлы, сообщили в Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Туляремия — это острая инфекция, которая поражает лимфатические узлы, кожу, иногда слизистые оболочки глаз, легкие, а также желудочно-кишечный тракт. Это заболевание протекает с выраженными симптомами общей интоксикации и продолжительной лихорадкой.

Ранее в июне в Могилевской области был зафиксирован случай туляремии у 15-летней девочки. Выяснилось, что источником инфекции стал домашний кот, который, в свою очередь, был инфицирован после поедания мыши.

В центре отметили, что инфицирование произошло, по всей видимости, после контакта с котом, когда через руки была инфицирована слизистая оболочка глаз, в связи с чем впоследствии развилась глазобубонная форма туляремии.