Глава РФПИ Дмитриев назвал важным телефонный разговор Путина и Макрона

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал важным диалогом телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона, который состоялся вечером во вторник, 1 июля.
«Состоялся содержательный обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и на Украине», — написал он в личном Telegram-канале.
По словам Дмитриева, в ходе переговоров президенты России и Франции затронули актуальные вопросы, связанные с безопасностью и ядерным нераспространением. Напомним, что политики провели телефонный разговор впервые почти за три года.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон отметили особую ответственность государств в поддержании мира и безопасности, а также сохранении глобального режима ядерного нераспространения.