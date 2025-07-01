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Верховный суд утвердил победу Навроцкого на выборах президента в Польше

Церемония приведения к присяге нового президента Польши запланирована на 6 августа.

Источник: Аргументы и факты

Верховный суд Польши утвердил победу представителя оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароля Навроцкого на президентских выборах, пишет РИА Новости.

«Суд подтверждает законность выбора Кароля Тадеуша Навроцкого на пост президента Польши», — сказано в постановлении контрольной палаты суда.

Отмечается, что по итогам рассморения протестов избирателей суд решил, что описанные в них нарушения «не могли иметь влияния на результат выборов». Церемония приведения к присяге нового президента страны запланирована на 6 августа.

Ранее сообщалось, что действующий польский лидер Анджей Дуда порекомендовал властям Украины быть терпеливыми в общении с Каролем Навроцким.