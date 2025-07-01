Верховный суд утвердил победу Навроцкого на выборах президента в Польше

Верховный суд Польши утвердил победу представителя оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароля Навроцкого на президентских выборах, пишет РИА Новости.
«Суд подтверждает законность выбора Кароля Тадеуша Навроцкого на пост президента Польши», — сказано в постановлении контрольной палаты суда.
Отмечается, что по итогам рассморения протестов избирателей суд решил, что описанные в них нарушения «не могли иметь влияния на результат выборов». Церемония приведения к присяге нового президента страны запланирована на 6 августа.
Ранее сообщалось, что действующий польский лидер Анджей Дуда порекомендовал властям Украины быть терпеливыми в общении с Каролем Навроцким.