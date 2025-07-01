ФРГ усилила контроль за направляющимися через Балтийское море судами

Согласно заявлению Министерства иностранных дел Германии, ФРГ ужесточила меры контроля в отношении судов, направляющихся на восток через Балтийское море.
Начиная с 1 июля 2025 года, немецкие компетентные органы осуществляют проверку танкеров, проходящих через акваторию, на наличие страхового покрытия, которое могло бы компенсировать ущерб от потенциального загрязнения окружающей среды в результате разлива нефти, — отмечается в официальном пресс-релизе министерства.
В распространенном сообщении также указывается, что аналогичные меры контроля в отношении судов намерена ввести и Швеция. Основным аргументом в пользу усиления проверок является необходимость противодействия так называемому «теневому флоту» России, а также повышение уровня безопасности судоходства в регионе и защита морской экосистемы.