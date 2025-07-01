ФРГ усилила контроль за направляющимися через Балтийское море судами

В распространенном сообщении также указывается, что аналогичные меры контроля в отношении судов намерена ввести и Швеция. Основным аргументом в пользу усиления проверок является необходимость противодействия так называемому «теневому флоту» России, а также повышение уровня безопасности судоходства в регионе и защита морской экосистемы.