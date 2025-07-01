Мерц заявил о финальной стадии переговоров по новым санкциям против РФ

«Мы пытаемся решить проблему. Я участвую в этих попытках. Сейчас на рабочем уровне идет поиск компромисса, он будет найден, и тогда в силу вступит 18-й пакет санкций. Мы его подготовили, мы это осуществим», — заявил Мерц.