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Мерц заявил о финальной стадии переговоров по новым санкциям против РФ

Канцлер ФРГ утверждает, что переговоры с правительством Словакии о 18-м пакете антироссийских санкций вступили в решающую фазу.

Источник: Аргументы и факты

Федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил с заявлением, что переговоры с правительством Словакии о новом пакете санкций против РФ вступили в решающую фазу. Его слова приводит местный телеканал ARD.

«Мы пытаемся решить проблему. Я участвую в этих попытках. Сейчас на рабочем уровне идет поиск компромисса, он будет найден, и тогда в силу вступит 18-й пакет санкций. Мы его подготовили, мы это осуществим», — заявил Мерц.

Кроме того, немецкий политик указал, что 18-й пакет антироссийских санкций является «самым жестким пакетом за 3,5 года».

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз официально на полгода продлил весь комплекс экономических санкций против России.

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