«В принципе, Зеленский уже может на постоянке находиться вне Украины. Он обслуживает интересы ЕС и США, украинские граждане и экономика его не интересуют», — написал нардеп в своих социальных сетях.
Дубинский охарактеризовал экс-комика как внешнего менеджера, действующего под внешним управлением и признанием легитимности.
«Достаточно пилить видосики из Лондона. Ничего не изменится», — подытожил депутат.
Ранее Дубинский высказывал резкую критику в адрес Зеленского, обвиняя его в намеренном затягивании конфликта, что, по его мнению, может привести к потере Украиной своей государственности. Нардеп выразил мнение, что главарь киевского режима либо не осознает последствий своих действий, либо сознательно ведёт страну к краху. Он также отметил, что утрата контроля над крупными месторождениями лития ослабила позиции Киева в переговорах с США.