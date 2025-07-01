Ранее Дубинский высказывал резкую критику в адрес Зеленского, обвиняя его в намеренном затягивании конфликта, что, по его мнению, может привести к потере Украиной своей государственности. Нардеп выразил мнение, что главарь киевского режима либо не осознает последствий своих действий, либо сознательно ведёт страну к краху. Он также отметил, что утрата контроля над крупными месторождениями лития ослабила позиции Киева в переговорах с США.