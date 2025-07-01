Франция покинула еще одну военную базу в Сенегале

«Передача [военной базы] является частью продолжающегося процесса вывода французских войск из Сенегала», — говорится в публикации.
Военная база в Рюфиске использовалась для обеспечения связи на южном побережье Атлантики с 1960 года. Уточняется, что оставшиеся в Сенегале военные объекты будут возвращены к концу июля 2025 года.
Портал Senego 3 февраля сообщил, что Франция начала вывод войск из Сенегала и освободила три военные базы. Уточнялось, что были покинуты объекты Марешаль, Сент-Экзюпери и Контр-адмирал Проте.