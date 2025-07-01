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Франция покинула еще одну военную базу в Сенегале

Посольство Франции в Сенегале сообщило о выводе французских войск с военной базы, расположенной в Рюфиске недалеко от Дакара. Об этом 1 июля сообщило агентство Anadolu со ссылкой на заявление диппредставительства.

Источник: AP 2024

«Передача [военной базы] является частью продолжающегося процесса вывода французских войск из Сенегала», — говорится в публикации.

Военная база в Рюфиске использовалась для обеспечения связи на южном побережье Атлантики с 1960 года. Уточняется, что оставшиеся в Сенегале военные объекты будут возвращены к концу июля 2025 года.

Портал Senego 3 февраля сообщил, что Франция начала вывод войск из Сенегала и освободила три военные базы. Уточнялось, что были покинуты объекты Марешаль, Сент-Экзюпери и Контр-адмирал Проте.