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Министр обороны Израиля пообещал нанести удары по Йемену

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что ВВС Израиля перехватили запущенную из Йемена ракету. В нескольких районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль намерен нанести новые удары по Йемену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны еврейского государства Исраэля Каца после очередного ракетного обстрела со стороны хуситов из движения «Ансар Аллах».

ЦАХАЛ зафиксировал новый ракетный запуск со стороны Йемена Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион.

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что ВВС Израиля перехватили запущенную из Йемена ракету. В нескольких районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. -0-

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