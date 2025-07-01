Министр обороны Израиля Кац пригрозил хуситам ударом в ответ на ракетные атаки

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об успешном перехвате большей части воздушных целей, выпущенных Ираном во время недавней эскалации. По данным арабоязычного представителя ЦАХАЛ Авихая Адраи, израильским силам ПВО удалось нейтрализовать более 99% иранских беспилотников и около 86% баллистических ракет. ОН подчеркнул, что продемонстрированная эффективность является рекордной на международном уровне, учитывая масштабность и одновременность запусков.