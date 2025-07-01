Трамп заявил, что на пост главы ФРС есть несколько кандидатов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о наличии у него нескольких претендентов на должность председателя Федеральной резервной системы, которой сейчас руководит Джером Пауэллу.
«У меня есть два-три основных выбора», — сказал Трамп представителям СМИ, отвечая на вопрос о возможных заменах главы ФРС.
Президент США также назвал действующего руководителя банковской системы страны «кретином».
Ранее глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл объяснил решение сохранить ключевую ставку на текущем уровне продолжающейся неясностью в отношении влияния дополнительных таможенных пошлин на экономику. Трамп утверждает, что снижение ставки принесет экономике сотни миллиардов долларов, и уже давно намекает на увольнение Пауэлла, который более десятилетия является членом совета ФРС, а возглавил ее в 2018 году по предложению Трампа.