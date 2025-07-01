Трамп заявил, что на пост главы ФРС есть несколько кандидатов

Ранее глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл объяснил решение сохранить ключевую ставку на текущем уровне продолжающейся неясностью в отношении влияния дополнительных таможенных пошлин на экономику. Трамп утверждает, что снижение ставки принесет экономике сотни миллиардов долларов, и уже давно намекает на увольнение Пауэлла, который более десятилетия является членом совета ФРС, а возглавил ее в 2018 году по предложению Трампа.