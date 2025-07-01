Суд в Баку арестовал восьмерых избитых россиян

Восемь граждан России, задержанных в Баку по обвинениям, связанным с перевозкой наркотиков из Ирана, их распространением через интернет и участием в киберпреступлениях, получили меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.
По информации азербайджанского агентства АПА, каждого из них суд рассматривал отдельно, после чего было вынесено общее решение об их заключении под стражу.
Ранее Сабаильский райсуд Баку отправил под стражу еще шестерых граждан России, которые были задержаны по обвинению в якобы транзите наркотиков из Ирана и кибермошенничестве, в общей сложности по делу арестованы уже семь россиян.
Напомним, в Азербайджане утверждают, что правоохранители задержали членов двух организованных преступных группировок, которые якобы причастны к транзиту наркотиков из Ирана и киберпреступлениях. Отмечалось, что все они являются гражданами России.