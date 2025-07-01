Германия рассматривает возможность обучения украинских военных работе с ракетами Taurus

Канцлер ФРГ уточнил, что использование Taurus будет осуществляться украинскими военными, как и в случае с другими крылатыми ракетами, поставляемыми из Великобритании и Франции. Мерц обратил внимание на сложность Taurus и необходимость минимум шести месяцев для обучения работе с этими системами. При этом он подчеркнул, что Берлин не будет публично комментировать военную помощь Киеву, чтобы не информировать Москву о деталях.