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Германия рассматривает возможность обучения украинских военных работе с ракетами Taurus

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что обсуждал с главарём киевского режима Владимиром Зеленским вопрос потенциального обучения украинских военнослужащих управлению крылатыми ракетами Taurus. Возможность такого сценария не исключается.

Источник: Life.ru

«Мы об этом ещё не договорились. Я говорил об этом с Зеленским, я говорил об этом в (правящей в ФРГ. — Прим Life.ru) коалиции», — заявил Мерц в интервью телеканалу ARD.

Канцлер ФРГ уточнил, что использование Taurus будет осуществляться украинскими военными, как и в случае с другими крылатыми ракетами, поставляемыми из Великобритании и Франции. Мерц обратил внимание на сложность Taurus и необходимость минимум шести месяцев для обучения работе с этими системами. При этом он подчеркнул, что Берлин не будет публично комментировать военную помощь Киеву, чтобы не информировать Москву о деталях.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поставки Taurus приведут к разрушению отношений между Москвой и Берлином, но не остановят продвижение российских войск. Российский лидер считает, что использование ракет Taurus украинскими военными невозможно без участия немецких специалистов. По его словам, Taurus — это «высокоточное оружие, которым украинские военнослужащие управлять не могут». Глава государства добавил, что для применения этих ракет необходима космическая разведка.

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