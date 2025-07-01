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Лукашенко рассказал, есть ли пытки в белорусских тюрьмах

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что к заключенным в тюрьмах республики относятся нормально.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что к заключенным в тюрьмах республики относятся нормально. Таким образом он опроверг утверждения помилованных осужденных, что их якобы пытали и били в тюрьме, передает агентство Белта.

«Нормально к ним относимся, но тюрьма — это не курорт. Как тут один рыдал недавно. Ну так рыдал! Мы-то знаем, откуда эти рыдания. кто его ночь готовил к этому выступлению. Только выпустили в Литве из бусика этого, наутро — заявление», — рассказал Лукашенко после официальной части своего выступления по случаю грядущего Дня независимости страны.

Лукашенко добавил, что в тюрьме «никто никого не бил». Более того, его внутренняя позиции состоит в том, что издеваться над людьми нельзя.

Он также рассказал, что принимая решение о помиловании соответствующего человека, а речь идет о муже Светланы Тихановской — Сергее, руководствовался целью воссоединения семьи.

«Думаю, пусть идет. Ну дети, семья, рыдает жена, — пять лет рыдала», — заключил белорусский лидер.

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