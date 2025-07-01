Лукашенко рассказал, есть ли пытки в белорусских тюрьмах

«Нормально к ним относимся, но тюрьма — это не курорт. Как тут один рыдал недавно. Ну так рыдал! Мы-то знаем, откуда эти рыдания. кто его ночь готовил к этому выступлению. Только выпустили в Литве из бусика этого, наутро — заявление», — рассказал Лукашенко после официальной части своего выступления по случаю грядущего Дня независимости страны.