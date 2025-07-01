Украиснкие беспилотники атаковали город Льгов

Сегодня город Льгов подвергся атаке вражеских беспилотных летательных аппаратов. В результате ударов произошло возгорание одноэтажного трёхквартирного жилого дома.
Благодаря оперативным действиям пожарных и экстренных служб удалось избежать пострадавших.
На месте происшествия работают пожарные расчёты и все необходимые оперативные службы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.
По его поручению руководитель города находится на месте для координации работы.
Ситуация находится под постоянным контролем.
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