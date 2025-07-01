В Госдуме оценили разговор Путина с Макроном

В ходе телефонной беседы 1 июля 2025 года между Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном лидеры государств уделили пристальное внимание положению дел на Ближнем Востоке, в частности, ирано-израильскому противостоянию и атакам США на ядерные объекты Ирана.