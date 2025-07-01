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В Госдуме оценили разговор Путина с Макроном

По мнению депутата Государственной Думы Леонида Слуцкого, беседа между Путиным и Макроном свидетельствует о пробуждении европейской дипломатии от периода бездействия, об этом он сообщил РИА Новости.

По мнению депутата Государственной Думы Леонида Слуцкого, беседа между Путиным и Макроном свидетельствует о пробуждении европейской дипломатии от периода бездействия, об этом он сообщил РИА Новости.

В ходе телефонной беседы 1 июля 2025 года между Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном лидеры государств уделили пристальное внимание положению дел на Ближнем Востоке, в частности, ирано-израильскому противостоянию и атакам США на ядерные объекты Ирана.

Впервые за последние три года состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. Беседа между главами государств России и Франции длилась свыше двух часов.

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